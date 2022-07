Influenza-Impfung für Erwachsene ab Herbst 2023 gegen Rezeptgebühr

Ziel sei es, die Impfquote zu steigern. „In anderen Ländern ist es Standard, ein Impfprogramm zu haben", sagte Rauch. In Österreich liege die Durchimpfungsrate in Wien „in Spitzenzeiten" bei 20 Prozent, in anderen Bundesländern bei acht bis zehn Prozent. Das Angebot einer bundesweiten Influenza-Impfung sei besonders wichtig etwa zur Entlastung der Spitäler, wenn zum Beispiel eine Grippe- mit einer Corona-Welle zusammentrifft.