Brand in Reichenau: 15-Jähriger als Brandstifter ausgeforscht

Innsbruck – Wie die Polizei am Freitag bekanntgab, konnte die Ursache für den Brand bei einem Wohnhaus im Innsbrucker Stadtteil Reichenau im Mai des Vorjahres geklärt werden. Demnach soll ein 15-jähriger Bursche das Feuer in einem Plastikmüllcontainer gelegt haben.

Die Einsatzkräfte waren am 13. Mai 2021 gegen 0.50 Uhr alarmiert worden, nachdem die Tonne vor einer Wohnanlage in der Radetzkystraße in Brand geraten war. Das Feuer konnte von der Polizei mit einem Feuerlöscher und der Berufsfeuerwehr Innsbruck rasch unter Kontrolle gebracht werden.