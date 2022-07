Nach kurzer Kaltfront dreht der Sommer in Tirol wieder richtig auf

Ideales Badewetter wie hier am Innsbrucker Baggersee ist am Wochenende in Tirol angesagt.

Innsbruck ‒ Der Juli begann in Tirol mit einer markanten Atlantikfront. Und diese sorgte am Freitag für eine richtige Abkühlung - inklusive Starkregen und Gewitter. Die gute Nachricht: Es bleibt bei einem kurzen Intermezzo – danach baut sich gleich die nächste sommerlich warme Hitzeperiode auf.

Ein Ausläufer des Azorenhochs übernimmt das Kommando in der Wetterküche. "Starke Erwärmung in allen Höhenlagen: Der Hochsommer dreht wieder richtig auf", sagen die Meteorologen von meteo experts.

Noch weiter hinauf auf der Quecksilbersäule geht es am Sonntag: Mit bis zu 33 Grad steht wieder ein Hitzetag am Programm. Einem gemütlichen Tag am See oder einer Wandertour steht nichts im Wege, denn selbst im Bergland hält sich die Bereitschaft für Schauer und Gewitter in Grenzen. Nur rund um den Hauptkamm sowie in Osttirol können gegen Abend isolierte Gewitterzellen entstehen.