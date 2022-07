Täter scheiterten bei Einbruch in Brixlegger Wohnung am Tresor

Brixlegg – Unbekannte Täter brachen am Freitag zwischen 10.25 Uhr und 10.45 Uhr die Wohnungstüre einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Brixlegg auf und durchsuchten alle Räume. Sie versuchten einen Möbeltresor in einem Kasten mit einer Flex zu öffnen, was jedoch misslang. Die Unbekannten verließen den Tatort schließlich ohne Beute.