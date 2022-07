Auto auf A13 zwischen Leitschiene und Lkw eingeklemmt: 64-Jähriger verletzt

Gries am Brenner – Am Freitagvormittag kam es auf der A13 zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Sattelschlepper. Ein 64-jähriger Deutscher war gegen 9 Uhr in Fahrtrichtung Brenner unterwegs und wollte bei Brenner Nord von der Autobahn abfahren. Dabei kollidierte sein Auto mit dem Lkw eines 44-Jährigen. In weiterer Folge wurde der Pkw zwischen Leitschiene und Lastwagen eingeklemmt.