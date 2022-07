Innsbrucker Einkaufsnacht fiel trotz Regen nicht ins Wasser

Innsbruck – Eine richtige Sommernacht war es wohl nicht. Eine Einkaufsnacht sehr wohl. Trotz Gewitter und Regen fiel das Einkaufserlebnis für viele Menschen in Innsbruck am Freitagabend nicht ins Wasser. Bis 21 Uhr hatten die Geschäfte bei innsbruck@night offen. Zehntausende nutzten die Gelegenheit für einen Einkaufsbummel oder einen Blick aufs Rahmenprogramm. Wie gut die Geschäfte schließlich gelaufen sind, wird wohl erst am Samstag feststehen. Eine erste Bilanz der Geschäftstreibenden fiel jedenfalls vorsichtig positiv aus.