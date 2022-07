Tirol-Wahl: NEOS küren Oberhofer zum Spitzenkandidaten

Die oppositionellen Tiroler NEOS küren am Samstag, in einer Landesmitgliederversammlung in Innsbruck ihren Landessprecher und Klubobmann Dominik Oberhofer zum Spitzenkandidaten für die vorgezogene Landtagswahl am 25. September. Etwa 300 Mitglieder sind aufgerufen, den Frontmann zu wählen - rund 80 werden in einem Innsbrucker Hotel anwesend sein, der Rest votiert online.