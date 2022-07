Tiroler Dämmstoffhersteller Steinbacher macht gute Geschäfte

Zwar blieb auch Steinbacher nicht von den explodierenden Rohstoff- und Energiepreisen verschont, die aktuelle Energiekrise dürfte dem Dämmstoffhersteller (Stichwort Energiesparen) aber auch in die Hände spielen. So sei das Unternehmen „trotz der schwierigen Rahmenbedingungen – Lieferkettenprobleme und massive Preisveränderungen im Rohstoffbereich – gemessen an der Gesamtbranche relativ gut durch das Jahr gekommen“, sagt Geschäftsführer Roland Hebbel. Der März 2022 geht gar als „produktionsreichster Monat“ in die Firmengeschichte ein. So sei es durch die „Investition in die Optimierung von Prozessen und Anlagen zu einer Produktionssteigerung“ gekommen.