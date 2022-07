Nächster grüner Abgang in Tirol, elf Kandidaten wollen’s wissen

Innsbruck – Das aktuelle Regierungs- und Landtagsteam der Grünen zählt sechs Köpfe. Darunter mit LHStv. Ingrid Felipe, Landesrätin Gabriele Fischer und der zweiten Landtagsvizepräsidentin Stephanie Jicha drei Frauen. Alle drei haben eines gemeinsam: Sie treten am 25. September nicht mehr bei der Landtagswahl für die Grünen an. Jicha komplettierte gestern den Rücktrittsreigen. Nach „reiflicher Überlegung“, wie sie selbst auf TT-Nachfrage sagte. Am Freitag hatte Fischer ihren Verzicht kundgetan. Jicha kann sich aber eine Rückkehr vorstellen: „Zum richtigen Zeitpunkt.“ Ob dieser personeller oder inhaltlicher Natur sei, will Jicha nicht beantworten. Und das lässt Raum für Spekulationen.