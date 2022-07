Mit spannenden Gästen: Die TT-Café-Tour startet heute in Telfs durch

Telfs – Die Wetteraussichten sind gut, für beste Stimmung ist ohnehin gesorgt: Am heutigen Samstag feiert die TT-Café-Frühstückstour ihren Auftakt in Telfs. Von 9 bis 12 Uhr wartet am Vorplatz des Inntalcenters ein höchst abwechslungsreiches Programm auf die Leserinnen und Leser: TT-Chefredakteur Alois Vahrner und Moderatorin Lisa Kuprian begrüßen spannende Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport – von „Hausherr“ BM Christian Härting und LA Sophia Kircher über eine Abordnung der Tiroler Volksschauspiele bis hin zu den Footballern der Telfs Patriots.