Die Schildbürger bei den Haller Gassenspielen: Dummheit will gelernt sein

Hall – Dass die Premiere der „Schildbürger“ am Donnerstagabend trotz tadellosem Wetter nicht auf der „Gasse“, sondern im Salzlager stattfand, war nicht etwa Teil des Regiekonzepts. Also nicht einer der sprichwörtlichen Schildbürgerstreiche, die an diesem Abend herzerfrischend komisch serviert wurden, sondern ganz pragmatisch Petrus geschuldet. Der es exakt eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn schütten, blitzen und donnern, das am Platz südlich der Pfarrkirche aufgebaute Setting ordentlich verwehen ließ und die Flucht nach innen unvermeidlich machte.