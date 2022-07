Erweiterung für die Notfall-App soll bei der Suche helfen

Mit der „SOS-EU-Alp“-App, die in Südtirol, Tirol und Bayern funktioniert, konnte bislang nur der aktuelle Aufenthaltsort via Knopfdruck direkt an die Leitstelle übermittelt werden. Nun also kann der Standortverlauf gespeichert werden. Diese neue Anwendung bietet die Möglichkeit, den Ablauf einer Aktivität – das gilt nicht nur für das Bergsteigen, sondern auch für Radfahren oder im Winter etwa beim Tourengehen – nachvollziehen zu können. Herangezogen werden die auf einem Server hinterlegten GPS-Daten allerdings nur, wenn tatsächlich ein Notfall gemeldet oder eine Suche gestartet wird. Nach drei Tagen wird alles gelöscht.