„Nebelgranate, Wischiwaschi": Dornauer traut Schwarz-Grün bei Wolf nicht

Innsbruck – Drei Zonen, in denen Wolf und Bär unterschiedlich streng geschützt sind, sollen die Beutegreifer-Problematik in Tirol entschärfen. Die Opposition präsentierte am Donnerstag, wie berichtet, diese Idee, welche per Dringlichkeitsantrag im Juli-Landtag behandelt werden soll. Dass die schwarz-grüne Regierung dazu grundsätzlich ihre Unterstützung signalisiert hat, stimmt SPÖ-Chef Georg Dornauer skeptisch.