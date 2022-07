MPreis-Projektleiter: „Alles wie bisher, nur in Grün, das wird nicht gehen“

Innsbruck – „Dumm ist, wer immer das Gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet“, sagt Ewald Perwög, Projektleiter beim Tiroler Lebensmittelhändler MPreis, in Anlehnung an ein Zitat von Albert Einstein. Dieser habe in diesem Zusammenhang zwar (angeblich) von Wahnsinn gesprochen – aber die Aussage bleibt in diesem Fall wohl dieselbe: Auf dem Weg zu einer dekarbonisierten Welt – also einer kohlenstofffreien Wirtschaft – müsse man Verschiedenstes ausprobieren, ist Perwög überzeugt. Und das macht MPreis.