Da steppt der Football-Bär: Tiroler Fans haben am Sonntag Qual der Wahl

Innsbruck – Innsbruck oder Telfs? Die Tiroler Football-Fans haben morgen die Qual der Wahl. Denn sowohl in der ELF (Swarco Raiders) als auch in der AFL (Telfs Patriots) wird hochkarätiger, emotionsgeladener Football geboten werden. Am Tivoli rechnet man erstmals in dieser Saison mit über 4000 Zuschauern auf den Rängen.