Indigenen-Anführer in Venezuela getötet

Caracas – In Venezuela ist ein Indigenen-Anführer ermordet worden, der sich gegen illegalen Bergbau und bewaffnete Gruppen im Amazonasgebiet einsetzte. Der 38-jährige Virgilio Trujillo Arana vom Volk der Uwottuja wurde in der Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas, Puerto Ayacucho, durch Schüsse getötet, wie Menschenrechtsorganisationen am Freitag (Ortszeit) mitteilten.