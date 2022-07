MG4 Electric: Noch ein Elektromodell von MG Motor für 2022

Wien – Recht beachtlich ist, was MG Motor in relativ kurzer Zeit auf die Räder gestellt hat: Die SAIC-Tochtermarke ist derzeit mit ZS, EHS, Marvel R und MG5 ziemlich gut vertreten, insbesondere im Revier der elektrifzierten Fahrzeuge. In dieser Woche veröffentlichte das Label ein weiteres Projekt, den MG4 Electric. Der schiebt sich von der Größe her zwischen ZS und EHS, betont allerdings nicht ganz so die SUV-Elemente, sondern vielmehr seine kompakten Abmessungen. Mit einer Länge von 4,29 Metern, einer Breite von 1,84 Metern und einer Höhe von 1,5 Metern macht er es sich im Golf/ID.3-Segment bequem.