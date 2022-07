Österreichische Urlauberin verirrte sich in Wäldern auf Insel Elba

Fetovaia – Feuerwehrleute und Rettungskräfte haben in der Nacht auf Samstag eine österreichische Touristin in Sicherheit gebracht, die sich bei einer Wanderung auf der italienischen Insel Elba verirrt hatte. Die 60-Jährige hatte am Freitagnachmittag ihren Ehemann kontaktiert und berichtet, sie habe sich in den Wäldern nahe der Ortschaft Fetovaia im Südwesten verirrt.