Pierre Cardin wäre 100 geworden: Überraschung in Venedig

Venedig – Der Palazzo Bragadin liegt direkt am Kanal Rio de San Lio mitten in Venedig. Den Prachtbau, in dem einst auch der venezianische Schriftsteller und Abenteurer Giacomo Casanova lebte, nannte auch der französische Modeschöpfer Pierre Cardin sein Zuhause. Dort hielt er sich gerne auf – wenn er nicht gerade in Paris oder an der Côte d"Azur weilte. Am Samstag wäre der vor eineinhalb Jahren gestorbene Designer und Geschäftsmann 100 Jahre geworden.