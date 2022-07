NEOS-Oberhofer mit 96 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt

Dominik Oberhofer wird die NEOS zum zweiten Mal in eine Landtagswahl führen, er ist der einzige Kandidat. © Thomas Böhm

Innsbruck – Im Innsbrucker Austria Trend Hotel fand am Samstag die Landesmitgliederversammlung der oppositionellen Tiroler NEOS statt. Dabei wurde Landessprecher und Klubobmann Dominik Oberhofer mit 96 Prozent zum Spitzenkandidaten für die vorgezogene Landtagswahl am 25. September gekürt. Der NEOS-Frontmann attackierte in seiner Rede die regierende ÖVP heftig.

„Sie sind am Ende, wir sind bereit"

Der 41-jähriger Oberhofer holte in seiner Rede vor allem zu einem Rundumschlag gegen die ÖVP in Land und Bund an. „Die ÖVP hat mit ihrer Politik der letzten Jahrzehnte das nach dem Krieg abgebrochene Wohlstandsversprechen gebrochen", polterte der Landessprecher. Auch wirtschaftspolitisch habe die Volkspartei abgedankt: „Die haben von Marktwirtschaft keinen blassen Schimmer".

Schwarz-Grün in Tirol habe sich mit der Neuwahl aus der Verantwortung gestohlen: „Sie sind am Ende, sie haben hingeschmissen. Wir hingegen sind bereit". Die Landesregierung habe versagt - in Pandemiemanagement, Kampf gegen die Teuerung und vielen anderen Bereichen.

„Die Zeiten ändern sich. Und wir NEOS ändern die Zeiten. Wir werden den Kindern die Flügel heben", meinte der Klubobmann in Anlehnung an den ehemaligen pinken Parteichef Matthias Strolz. Gemeinsam werde man Tirol verändern, so Oberhofer, ohne aber eine konkrete Koalitionsaussage zu treffen.

Einziger Kandidat

Oberhofer wird die Partei zum zweiten Mal in eine Landtagswahl führen, er ist der einzige Kandidat. Im Vorfeld hatten – als Teil eines dreistufigen Vorwahlprozess – alle wahlberechtigten Tiroler die Möglichkeit, für den Spitzenkandidaten sowie fünf Kandidaten für weitere Listenplätze online zu votieren. Mitte März war Oberhofer mit 87,5 Prozent als Landessprecher wiedergewählt worden.