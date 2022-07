Deutscher flüchtete nach OP aus Aufwachraum

Coburg – Nach einer Operation unter Narkose ist ein Mann in Oberfranken direkt nach dem Aufwachen aus dem Krankenhaus geflüchtet, weil er nach Polizeiangaben so schnell wie möglich nach Hause wollte. Weit schaffte er es allerdings nicht: Er baute mit seinem Rad einen Unfall und kam danach sofort wieder in das Coburger Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.