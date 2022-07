Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Pkw-Frontalzusammenstoß in NÖ

Poysdorf – Ein 35-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag bei einem Frontalzusammenstoß auf der B7 bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) ums Leben gekommen. Der tschechische Staatsbürger prallte bei einem Überholvorgang in Fahrtrichtung Wien gegen das entgegenkommende Auto eines 48-jährigen Polen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein zehnjähriger Sohn wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.