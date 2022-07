Suzuki Jimny ist zurück: Das Offroad-Unikat im Lkw-Format

Die gute Nachricht: Mittlerweile steht der Jimny wieder in den Schauräumen der Händler. Er gilt aber nicht mehr als Pkw, sondern ist nur noch mit Nutzfahrzeug-Zulassung erhältlich, denn so kann der japanische Automobilhersteller die Verordnung der EU umgehen. Wir haben den kleinen Offroad-Lkw kürzlich zum Test geladen und überprüft, was man sonst noch wissen sollte.

Die auffälligste Änderung des „neuen“ Jimny betrifft den Innenraum. Die hintere Sitzbank fällt nämlich dem Prädikat „Nutzfahrzeug“ zum Opfer und wurde einfach gestrichen. Stattdessen hat man den Kofferraum vergrößert (er fasst jetzt 863 Liter) und mittels Gitter vom Fahrgastraum abgetrennt. Ob das – in Anbetracht der viel zu kleinen hinteren Sitze im Vorgänger – schlimm ist, muss wohl jeder für sich beantworten. Ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert, und aus unserer Sicht ist das auch gut so. Der typische Offroad-Kühlergrill, die aufrechte Front, die schlichten Leuchten und die kantige Karosserie verleihen dem Suzuki Jimny seinen einzigartigen Auftritt. Wie es sich für einen waschechten Kraxler gehört, findet man reichlich Plastik und die Überhänge sind vorne wie hinten extrem kurz gehalten. Die 15-Zoll-Bereifung auf schwarzer Stahlfelge unterstreicht den Nutzfahrzeugcharakter des Jimny – und passt irgendwie. Der Innenraum wird von Hartplastik dominiert, was den robusten Eindruck des Jimny unterstreicht. Er ist halt ein echter Naturbursche. Bluetooth für Smartphone, Sitzheizung und sogar ein CD-Player (vielleicht gibt es noch jemanden, der so etwas besitzt) fahren aber mit. Von seinen Geländequalitäten hat er natürlich nichts eingebüßt.