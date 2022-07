68-jährige Tirolerin starb nach Hai-Angriff in Hurghada im Rettungswagen

Hurghada, Innsbruck – Eine Tirolerin ist beim Schwimmen im Badeort Hurghada in Ägypten von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Frau wurden durch die Bisse ein Arm und ein Bein abgerissen. Die 68-Jährige rettete sich noch ans Ufer, erlitt aber dann am Weg ins Krankenhaus einen tödlichen Herzinfarkt, hieß es. Laut den lokalen Medien kam es aufgrund der Bisswunden zu einem massiven Blutverlust. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Laut englischen Medien griff der rund zwei Meter lange Hai in der Bucht von Sahl Hasheesh die Frau an. Die Pensionistin war gerade schnorcheln gegangen. Touristen, die am Strand des Roten Meeres Urlaubsvideos drehten, filmten laut Medienberichten angeblich die Szenen. Mehrere internationale Medien berichteten über den tragischen Vorfall. Das österreichische Außenministerium bestätigte den Tod einer Tirolerin in Ägypten durch eine Hai-Attacke gegenüber der TT. Die Frau war mit Flossen im seichten Wasser unweit des Strandes schnorcheln.