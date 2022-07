Wildon – Eine 69-jährige Steirerin ist am Samstagvormittag in Wildon (Bezirk Leibnitz) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Frau wegen eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen. Trotz Reanimationsversuchen durch einen Notarzt starb die 69-Jährige noch an der Unfallstelle. (APA)