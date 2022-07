Im Sprint geschlagener Van Aert neuer Tour-Spitzenreiter

Nyborg – Der lästige Wind hat das Feld der Tour de France am zweiten Tag in Dänemark geärgert. Auftaktsieger Yves Lampaert verlor am Samstag nach hektischem Finale sein Gelbes Trikot. Der Belgier wurde Opfer eines von mehreren Stürzen, kam zwar wieder ins Feld zurück, wurde die Führung aber trotzdem los. Denn Wout van Aert fixierte im Massensprint als Zweiter hinter Fabio Jakobsen eine hauchdünn ausreichende Zeitbonifikation.

Bestplatzierter aus dem österreichischen Sextett am Samstag war Felix Großschartner als 31. Sein Bora-Teamkollege Patrick Konrad war in einen Sturz verwickelt, blieb aber von ärgeren Blessuren verschont.

So machte sich ein reduziertes Feld den Sprint untereinander aus. In diesem sorgte Jakobsen nach dem Auftaktcoup von Lampaert für den nächsten Quickstep-Etappenerfolg. Der 25-jährige Niederländer jubelte wie sein Teamkollege am Vortag über den ersten Tour-Sieg. Neben Van Aert hielt er im Sprint auch Dänemarks Hoffnungsträger Mads Pedersen in Schach.