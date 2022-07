Tödlicher Badeunfall am Turnersee in Kärnten

Klagenfurt – Ein 75-jähriger Niederösterreicher ist am Samstag im Turnersee in Kärnten bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Kurz nach Mittag entdeckte eine 44-Jährige von einem Steg aus einen reglos im Schilfgürtel treibenden Mann. Sofort sprang sie ins Wasser und brachte den Mann ans Ufer. Mit zwei weiteren Zeugen hoben sie den Mann auf den Steg und führten bis zum Eintreffen eines Notarztes Wiederbelebungsmaßnahmen durch.

Trotz dieser Maßnahmen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die polizeilichen Erhebungen ergaben, dass der niederösterreichische Urlaubsgast in den Mittagsstunden alleine in den Turnersee schwimmen gegangen war und ertrank.

Ein 81-jähriger Mann aus Wolfsberg ist am Samstag offenbar bei einem Badeunfall im Klopeinersee (Bezirk Völkermarkt) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Abend mitteilte, entdeckten gegen 16.50 Uhr zwei Tretbootfahrer den Mann, der etwa 150 Meter vom Ufer leblos im See trieb.