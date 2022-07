Deutsche beim Wandern von ihrem Hund gebissen: Einsatz auf Gratelspitze

Brixlegg – Weil sie nach dem Biss ihres Hundes beim Wandern laut eigenen Angaben in eine "Schockstarre" verfallen war, musste eine 57-jährige Deutsche am Samstag von der Gratelspitze mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden.

Die Frau war in Begleitung ihres Mannes und ihres 13 Jahre alten Hundes am Vormittag von der Holzalm in Richtung Gipfel gewandert. Als das Paar auf der Gratelspitze ankam, verfing sich der Hund in der Leine. Sein Frauchen versuchte, ihn zu befreien. Dadurch geriet das Tier allerdings in Panik und biss die Frau in die rechte Hand.