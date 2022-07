24-Jähriger bedrohte Ex-Nachbarn mit Waffe in Kufstein

Kufstein – Ein Nachbarschaftsstreit eskalierte am Samstagvormittag in Kufstein: Gegen 9.30 Uhr wollte ein 41-jähriger Libanese den Keller seiner Wohnung, aus der er vor einer Woche ausgezogen war, räumen. Dabei geriet er sich mit einem 24-jährigen deutschen Ex-Nachbar in die Haare.