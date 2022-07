"Absichtlicher russischer Terror": Bomben als Druckmittel

Luftschutzkeller in der Hafenstadt Odessa. Obwohl weitab der Frontlinie, müssen sich die Menschen auch dort schützen.

„Es ist eine neue Taktik Russlands: Wohnviertel zu attackieren und Druck auf westliche politische Eliten auszuüben, um die Ukraine zu zwingen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. Moskaus Taktik bestehe darin, die Welt so zu erschrecken, dass sie sage: „Tut alles, was sie wollen. Hauptsache, dieser Horror geht nicht weiter, damit wir ihn nicht jeden Tag auf den Seiten unserer Zeitungen oder im Fernsehen sehen.“