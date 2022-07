Abtreibungsrecht in den USA: Empörung über „extremistisches Gericht“

Kundgebung für das Recht auf Abtreibung in New York.

Der liberal regierte Bundesstaat New York will das Recht auf Abtreibung nun in seiner eigenen Verfassung festschreiben. Dazu brachte das Parlament des Ostküstenstaats am späten Freitagabend (Ortszeit) einen entsprechenden Änderungsantrag ein. Der New York Times zufolge ist dies allerdings nur der erste Schritt eines Jahre dauernden Prozesses.