TT-Café feiert fulminanten Auftakt in Telfs

Telfs – Der Start der TT-Café-Tour durch Tirol findet traditionell in Telfs statt. Am Samstag folgten wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Einladung ihrer Tiroler Tageszeitung und genossen ein kostenloses Frühstück mit Gebäck aus der Hofer Backbox, Kaffee von Testa Rossa caffè vom Handelshaus Wedl und Mineralwasser von Silberquelle. Oben drauf gab es nicht nur Livemusik von der Band PrimeTime, sondern vor allem spannende Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Region.

Den Gesprächsreigen eröffnete TT-Chefredakteur Alois Vahrner mit dem „Hausherrn“ Bürgermeister Christian Härting – auch das hat Tradition. Härting brachte Neuigkeiten aus dem Gemeinderat mit, der am Freitagabend erstmals im Livestream übertragen wurde. Einstimmig haben die Mandatare die Weichen für ein Hotelprojekt in Mösern im Bereich des ehemaligen Gasthofs Menthof gestellt, wie Härting berichtete. Zudem läuft der Diskussionsprozess zur Weiterentwicklung der Begegnungszone im Zentrum auf Hochtouren.

Sophia Kircher, ÖVP-Landtagsvizepräsidentin und Obfrau der Jungen Volkspartei Tirol, erwartet in Hinblick auf die Landtagswahlen am 25. September einen intensiven Sommer. Um mehr Frauen in die Politik zu bringen, will Kircher „Rollenbilder aufbrechen“ und Frauen aktiv zur Partizipation ermutigen. Dass Kircher im türkisen Kleid erschien, lieferte TT-Chefredakteur Alois Vahrner eine Steilvorlage: Ist die ÖVP nun türkis oder schwarz? Nicht die Farbe, sondern die Werte zählen, betont Kircher.