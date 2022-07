Vorerst steckt der Schlüssel bei der WSG in der Intensität

Wattens – „Wir haben 20 Feldspieler plus zwei Torhüter zur Verfügung. Und ich will, dass wir die Intensität eines deutschen Zweitligisten annehmen. Jeder Spieler muss 45 Minuten seine volle Bereitschaft signalisieren“, hält WSG-Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger vor dem zweiten Testspiel in Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison fest.