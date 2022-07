Tsitsipas kritiserte „Zirkusshow" von Kyrgios: „Konstantes Mobbing"

London – Kyrgios hatte das Drittrunden-Duell beim Rasen-Klassiker in Wimbledon gewonnen und sich dabei wie auch Tsitsipas selbst mehrfach daneben benommen. „Er war vermutlich in der Schule ein Tyrann. Ich mag keine Tyrannen. Ich mag keine Leute, die andere Leute niedermachen", sagte Tsitsipas. Kyrgios wies die Anschuldigungen gegen sich weitgehend zurück und betonte hingegen ein Fehlverhalten des Griechen. „Er war derjenige, der Bälle auf mich geschlagen hat", sagte der 27-Jährige. „Abseits von meinem Hin und Her mit dem Schiedsrichter habe ich Stefanos gegenüber nichts Respektloses gemacht."