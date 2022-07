Erster Bremen-Test im Zillertal

Zell am Ziller – Der SV Werder Bremen ist rund um den Tiroler ÖFB-Teamspieler Marco Friedl bereits zum elften Mal im Trainingslager in Zell am Ziller gelandet. Nach dem sofortigen Wiederaufstieg in die erste deutsche Bundesliga schlagen die Bremer bis 10. Juli ihre Zelte im Zillertal auf.