Geburtstagskind Fraga schnappte sich am Norisring den Sieg

Felipe Fraga hat sich an seinem 27. Geburtstag mit seinem ersten DTM-Sieg beschenkt. Der Brasilianer gewann am Sonntag im Ferrari des Red-Bull-Teams AF Corse auf dem Norisring vor dem Italiener Mirko Bortolotti. Der Lamborghini-Pilot, der in Wien aufgewachsen ist, übernahm damit die Gesamtführung.