Fulpmes – Ein 40-jähriger Gleitschirmpilot wollte am Sonntagvormittag in Fulpmes landen. Dabei unterlief dem Mann laut Polizei jedoch ein Flugfehler und er konnte nicht planmäßig zum Stillstand kommen. Der Deutsche erlitt eine Verletzung am Fuß. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Hall gebracht.