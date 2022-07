Formel 1 live! Schwerer Unfall – Grand Prix in Silverstone neu gestartet

Der Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone ist am Sonntag wenige Sekunden nach dem Start mittels roter Flaggen abgebrochen worden. Davor war es zu einem heftigen Crash gekommen. Der Chinese Zhou Guanyu überschlug sich in seinem Alfa Romeo und wurde mit hoher Geschwindigkeit über einen Reifenstapel in einen Zaun geschleudert.