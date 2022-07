Katastrophe in Dolomiten: Sieben Tote, vermisster Österreicher ist wohlauf

Ein riesiges Stück des Gletschers löst sich und stürzt zu Tal. Diese Aufnahme zeigt die Stelle nach dem Unglück. © ALPINE RESCUE SERVICES

Trient – Nach dem Gletscherabbruch in der Marmolata-Gruppe in den norditalienischen Dolomiten sind bisher sieben Leichen geborgen worden. Die Zahl der Todesopfer könnte aber noch massiv ansteigen, befürchten die Behörden. Vier Personen, die nach dem Eissturz als vermisst galten, wurden indes ausfindig gemacht und sind wohlauf.

Entgeltliche Einschaltung

Unter den Vermissten war auch ein Österreicher, der laut Meldung des Außenamts am Montagnachmittag jedoch wohlauf ist. Ursprünglich war der 63-jährige Niederösterreicher am Montagnachmittag als einer von 15 Vermissten angesehen worden, die Rettung hatte ihn demnach zu den ausländischen Gesuchten gezählt, die Mehrzahl sind Italiener. Kurze Zeit später gab das Außenministerium Entwarnung.

Weitere acht Personen wurden verletzt, zwei Deutsche schweben auf der Intensivstation des Krankenhauses von Belluno in Lebensgefahr, hieß es. Bis Montagfrüh waren vier Opfer identifiziert worden. Dabei handelt es sich um drei Italiener, darunter zwei Bergführer aus der Region Venetien, und einen Tschechen.

📽 Video | Marmolata: Eis- und Felsmassen stürzen zu Tal

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Die Eismassen stürzten am Sonntag mit 300 Kilometer pro Stunde zu Tal und traf zwei Seilschaften von Bergsteigern, berichteten die Experten der Alpinen Rettung. Die abgelöste Masse erstreckt sich über eine zwei Kilometer lange Front auf einer Höhe von etwa 2800 Metern.

Die Feuerwehr überwachte die ganze Nacht lang die Eisbruchstelle auf der Marmolata mit Drohnen. Mittlerweile sind auch Angehörigen von Opfern und Vermissten in Canazei eingetroffen. Auch Italiens Ministerpräsident Mario Draghi ist unterwegs zum Unglücksort. Die geborgenen Leichen sind laut Berichten von Südtirol Online nach dem Gletscherbruch mit Eis, Steinen und Geröll dermaßen zerstückelt, dass es nicht leicht ist, zu identifizieren, welche Körperteile zu welcher Leiche gehören.

Aus diesem Grund waren am Montag DNA-Tests vorgesehen: Die genetischen Daten werden mit denen von Familienmitgliedern und Verwandten abgeglichen.

Kontrollen auf den Straßen des Fedaia-Passes und auf den Parkplätzen rund um den Fedaia-See, von wo aus die Wanderwege zur Marmolata beginnen, ergaben, dass bei 16 Fahrzeugen die Besitzer noch nicht erreicht werden konnten. Somit versuchen die Carabinieri und die Rettungskräfte, die vermissten Bergsteiger zu identifizieren, indem sie die Nummernschilder mit den Buchungen der Unterkünfte in der Gegend abgleichen.

Mit Drohnen wurde bis in die Nacht gesucht. Die Chance, weitere Überlebende zu finden, ist aber laut Behörden gering. © PIERRE TEYSSOT

Kaum Hoffnung für Vermisste

"Im Moment wissen wir nicht, ob die Autos den Toten oder den Vermissten gehören. Das werden wir heute anhand der Berichte erfahren, die uns erreichen werden", erklärte der Präsident des Trentino, Maurizio Fugatti. Auch auf der Seite des Berges in der Provinz Belluno werden Kontrollen durchgeführt, da möglicherweise auch von diesem Hang Personen aufgestiegen sind.

"Wir haben wenig Hoffnung, die Vermissten lebend zu finden", gab der Leiter des Trentiner Zivilschutzes, Raffaele De Col, zu. "Die Zahl der Opfer wird steigen", betonte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti.

Ein Einsatzhubschrauber im Unglücksgebiet. © APA/NATIONALE ALPINE RETTUNGSEINKEIT

Temperaturrekord von zehn Grad am Gipfel

Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen könnten für das Unglück verantwortlich sein, vermuten Experten. Am Samstag war auf der Marmolata ein Temperaturrekord von zehn Grad am Gipfel gemessen worden, die Durchschnittstemperatur der vergangenen Jahre lag etwa bei sieben. Der Marmolata-Gletscher ist der größte in den Dolomiten und befindet sich auf der Nordseite der Marmolata-Gruppe. Diese liegt in den Provinzen Trient und Belluno.

„Der Klimawandel mit Temperaturen, die in den letzten Tagen auf 3000 Metern zehn Grad erreicht haben, ist ein dunkler Feind, den es zu bekämpfen gilt. In den Bergen sehen wir leider die katastrophalsten Auswirkungen des Klimawandels", kommentierte Roberto Padrin, Präsident der Provinz Belluno. ativ wie möglich ausfällt", sagte Padrin.

Der italienische Premierminister Mario Draghi traf Montagvormittag in der Ortschaft Canazei ein, wo sich die Einsatzzentrale befindet. Draghi, traf den italienischen Zivilschutzchef Fabrizio Curcio und den Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia. Er besuchte die Halle in Canazei, in der sich die Leichen der Unglücksopfer befinden.

Messner: "Erderwärmung frisst Gletscher weg"

Der frühere Extrembergsteiger Reinhold Messner sieht in dem Gletschersturz in den Dolomiten eine deutliche Folge des Klimawandels und der Erderwärmung. "Diese fressen die Gletscher weg", sagte der 77-Jährige.

Messner erinnerte daran, dass von Gletschern immer größere Gefahr ausgehe, denn wegen der ungewöhnlich warmen Temperaturen in diesen Zeiten werden sie immer instabiler. Just an den Abbruchkanten bilden sich dann sogenannte Eistürme – Seracs genannt – "die so groß sein können wie Wolkenkratzer oder Häuserzeilen", erklärte Messner.

Messner sieht in dem Gletschersturz in den Dolomiten mit mehreren Toten eine deutliche Folge des Klimawandels und der Erderwärmung. © APA/dpa/Roland Weihrauch

Messner warnt: "Werden wir häufiger sehen"

Der Südtiroler, der als erster Alpinist alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hatte, kennt Seracs etwa aus dem Himalaya. Er mahnt, Touren auf Eis nur mit Bergführer zu machen. Vorfälle wie an der Marmolata "werden wir häufiger sehen", prognostizierte er. "Heute gibt es viel mehr Fels- und Eisabbrüche als früher."

"Die globale Erwärmung kommt aus den Ballungszentren und Städten, von den Autobahnen und Fabriken", sagte Messner. "Aber wir in den Bergen merken sie, schon seit 30 Jahren sehen wir mit bloßem Auge, wie die Gletscher schmelzen. Dazu muss man kein Wissenschaftler sein."

„Eisplatten sind schon immer abgebrochen, aber in den 1960er-Jahren war diese Gefahr viel geringer. Leider leiden auch die Berge unter der Umweltverschmutzung der Großstädte. Am Samstag wurden auf der Marmolata unglaubliche zehn Grad registriert, der Permafrost taut auf, und unter dem Eis bilden sich regelrechte Wasserflüsse, die alles mit sich reißen", warnte der Extrembergsteiger.

„Ich will nicht behaupten, dass diejenigen, die sich heute am Unglücksort befanden, leichtsinnig waren. Das Klettern auf der Normalroute ist eine Gewohnheit für diejenigen, die in dieser Gegend bergsteigen. Ein guter Bergsteiger sollte sich jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht unter einer Eisplatte aufhalten", meinte Messner.

📽 Video | ORF-Korrespondent Matthias Ungerer zur Lage in den Dolomiten

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen