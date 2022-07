Dreijähriger in New York starb nach Sturz aus dem 29. Stock

New York – Ein drei Jahre alter Bub ist aus dem 29. Stock eines Hochhauses im New Yorker Stadtteil Harlem gestürzt und gestorben. Es handle sich laut Ermittlungen um einen Unfall ohne kriminelle Einwirkung, sagte ein Polizeisprecher. Der Bub sei am Samstag gegen 11 Uhr (Ortszeit) vom Balkon des Hochhauses gefallen, auf einem drei Stockwerke hohen Baugerüst aufgeprallt und später im Krankenhaus Harlem Hospital verstorben.