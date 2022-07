Hüpfburg-Unfall nahe Koblenz: Neun Kinder verletzt, fünf davon schwer

Koblenz – Bei einem Unfall mit einer Hüpfburg während eines Fußballturniers in Gondershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis in Deutschland sind fünf Kinder schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag in Koblenz mit. Vier der kleinen Patienten seien mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen worden. Insgesamt habe es bei dem Unfall an einem Sportplatz neun verletzte Kinder gegeben.