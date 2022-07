Radfahrer prallte in Kirchdorf gegen überholendes Motorrad: verletzt

Kirchdorf – Bei einem unglücklichen Überholmanöver ist am Sonntag in Kirchdorf ein Rennradfahrer (52) verletzt worden. Auf der Kössener Straße (B176) setzte der Motorradfahrer (51) zum Überholen an, als der 52-Jährige sein Rad plötzlich nach links lenkte. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach St. Johann. Der Motorradlenker blieb unverletzt. (TT.com)