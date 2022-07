Kletterin (32) bei Sturz in Imst am Fuß verletzt

Imst – Bei einem Kletterunfall ist am Sonntagvormittag in Imst eine Deutsche (32) verletzt worden. Die Deutsche war gemeinsam mit einem 29-Jährigen auf der Route „Primavera" im Bereich des Engelkarturmes unterwegs. Sie ging voraus, rutschte allerdings nach zwei Seillängen aus uns stürzte in das Seil. Dabei verdrehte sie sich den rechten Fuß und klagte sofort über starke Schmerzen. Ihr Kletterpartner seilte die Verletzte bis zum Standplatz ab und informierte die Rettung. Ein Notarzthubschrauber barg die 32-Jährige und flog sie ins Zammer Krankenhaus. (TT.com)