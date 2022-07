Beim WSG-Sieg über den 1. FC Nürnberg gab es nur einen Pechvogel

Rum – Es ist auch der große Reiz an Testspielen, dass man näher am Geschehen dran ist als gewöhnlich. Und so war am Sonntag im Sportzentrum Rum auch gut hörbar, was WSG-Trainer Thomas Silberberger seinem Schützling Denis Tomic vor einem Freistoß in der 39. Minute mit auf den Weg gab: „Junge, mindestens 100 km/h.“ So schnell war das Leder dann nicht unterwegs, senkte sich dafür aber in Traumtor-Manier ins Kreuzeck. Es war das 2:0 der WSG Tirol gegen den deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Ein Ergebnis, an dem sich auch nach 90 Minuten nichts mehr änderte. Zuvor hatte Alex Ranacher die Tiroler mit einem Abstauber 1:0 in Führung geschossen (31.).