Prozess um Tötung von zwei Frauen in Wien

Ein 28-jähriger Mann muss sich heute, Montag, am Wiener Straflandesgericht wegen Doppelmordes sowie Mordversuchs verantworten müssen. Der Somalier soll am 13. September 2021 in Favoriten seine Ex-Frau und deren Freundin erschlagen bzw. erstochen und einen weiteren Mann zu töten versucht haben. Auslöser für die Attacke mit einem Nudelholz war scheinbar ein Streit mit seiner Ex wegen SMS-Nachrichten.

Begonnen hatte der Angriff in der Wohnung am Belgradplatz zunächst zwischen den beiden ehemaligen Eheleuten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll er in die Küche gegangen und den Nudelwalker geholt haben, um wenig später auf die Frau einzuschlagen. Zusätzlich versetzte er ihr auch Messerstiche. Nach der Tat wartete der Beschuldigte in der Wohnung auf das zweite Opfer, eine 35-jährige Freundin seiner Ex-Frau, weil er wusste, dass diese oft zu Mittag zum Essen vorbei kam. Er soll ebenfalls auf die Frau eingestochen haben. Per SMS kontaktierte der Beschuldigte dann einen Bekannten seiner Ex-Frau, um sich mit ihm vor der Wohnung zu treffen. Der Somalier wollte auch diese Person töten, weil er allerdings in der Zwischenzeit reichlich dem Alkohol zugesprochen hatte, gelang ihm dies aber nicht mehr.