Schützenhöfer übergibt Landeshauptmann-Posten an Drexler

Der scheidende steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) übergibt am Montagvormittag in einer Sonderlandtagssitzung sein Amt an seinen designierten Nachfolger, Landesrat Christopher Drexler. Schützenhöfer (70), Wahlsieger der Landtagswahl vom November 2019, hatte dies am 3. Juni angekündigt. Der Koalitionspartner SPÖ wird Drexler mitwählen.