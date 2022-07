Keine Predigt, viel Musik zum Abt-Jubiläum von Raimund Schreier

Innsbruck – Zu seinem 30-Jahr-Jubiläum hielt es Abt Raimund Schreier mit dem heiligen Augustinus: „Wer singt, betet doppelt.“ Beim Festgottesdienst am Sonntagvormittag in der Stiftskirche Wilten gab es keine Predigt, stattdessen viel Musik. Der Stiftschor mit dem Collegium Vocale – unter der Gesamtleitung von Stiftskapellmeister Joachim Mayer – kam dem Wunsch von Raimund Schreier nach und musizierte die „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod. Michael Schöch spielte an der Festorgel der Stiftskirche u. a. Werke von Louis Vierne.