„Don Quichote“ in Rattenberg: Heiterer Kampf gegen Wind(-mühl’) und Wetter

Rattenberg – Bei den Rattenberger Schlossbergspielen hat man mit den wetterlichen Schwenks des Sommers reichlich Erfahrung und daher die Ruhe weg. Wenige Stunden vor der Premiere am Freitagabend schüttet es in der Freiluftarena wie aus Kübeln. Das Außenthermometer übt den Kniefall. Absagen? Anderswo vielleicht. Nicht in Rattenberg.