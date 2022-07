Grasser-Steuerprozess: Urteil für späten Nachmittag erwartet

Grasser soll laut Anklage von einem Erlös von 4,38 Mio. Euro an Meinl-Provisionen 2,16 Mio. Euro an Abgaben hinterzogen haben. Grasser sieht seinen Berater in der Pflicht, dieser habe die Idee für die Konstruktion via dem Steuerparadies British Virgin Islands gehabt. Sein Steuerberater meint hingegen, sein Klient habe eigenmächtig gehandelt.