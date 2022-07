"Falsche Polizisten" betrogen 82-Jährige in Völs um Tausende Euro

Völs – Die Betrugsmasche mit falschen Polizisten in Tirol funktioniert offenbar trotz mehrmaliger Warnungen in den vergangenen Wochen immer noch: Am Freitag gegen 21 Uhr meldete sich jedenfalls ein angeblicher Polizist bei einer 82-jährigen Völserin und warnte sie vor einem mutmaßlichen Einbruch, der bei ihr geplant sei.

Während des Telefongespräches wurde die Frau aufgefordert, Geld oder Wertgegenstände an eine Beamtin zu übergeben. Noch am selben Tag hob die 82-jährige Österreicherin das Geld in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags ab und übergab es an die vermeintliche „zivile Polizistin“, die bei ihr vorbeikam. Später war eine Kontaktaufnahme mit der angeblichen Polizistin nicht mehr möglich. (TT.com)